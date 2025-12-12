DOLAR
Köşk’te Kestane Fidanı Dağıtımı

Aydın’ın Köşk ilçesinde, "Aydın İli Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi" kapsamında üreticilere kestane fidanı dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:32
Bitkisel üretimi koruma ve çeşitliliği artırma hedefi

Aydın’ın Köşk ilçesinde, tarımda üretimin korunması ve çeşitliliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında üreticilere kestane fidanı dağıtıldı.

Dağıtım, Aydın Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ortak protokol ile hazırlanan "Aydın İli Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Artırılması Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan kestane fidanları, çiftçilere teslim edildi.

Törene katılanlar

Programa Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçe tarım personeli ve çiftçiler katıldı.

Törenin ardından paylaşım yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları söyledi: "Kaymakamımız Hasan Taş ve kurum amirlerimiz ile birlikte ’Bitkisel Üretimin Korunması ve Çeşitliliğin Arttırılması Projesi’ kapsamında kestane fidanlarını Akçaköylü hemşehrilerimize teslim ettik. Üretime ve çiftçilerimize destek olacak olan bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bereketli olsun"

