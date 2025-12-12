DOLAR
Bolu Lisesi 1975 Mezunları 50 Yıl Sonra Buluştu

Bolu Lisesi 1975 mezunları, 50 yıl sonra 46 mezun ve öğretmenleriyle bir araya gelerek eski günleri yad etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:55
Bolu Lisesi 1975 Mezunları 50 Yıl Sonra Buluştu

Bolu Lisesi 1975 Mezunları 50 Yıl Sonra Buluştu

Bolu

Bolu’da 1975 yılında Bolu Lisesinden mezun olan öğrenciler, tam 50 yıl sonra duygusal bir buluşmaya imza attı. Yarım asır sonra gerçekleşen etkinlikte mezunlar, geçmiş yıllara dair anıları tazeleyip hasret giderdi.

Kentteki bir tesiste düzenlenen programa 46 mezun ile birlikte dönemin öğretmenleri Nermin Gümüş ve Mustafa Yaşar Eyüboğlu da katıldı. Yıllar sonra bir araya gelen okul arkadaşları ve öğretmenleri, samimi sohbetler ve anılar eşliğinde duygusal anlar yaşadı.

Organizasyonu düzenleyen mezunlardan Seza Vardallı, konuşmasında Bodrum, İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya ve Düzce gibi farklı illerden gelen 18 arkadaşının da etkinlikte yer aldığını belirtti.

Vardallı ayrıca, 1964 yılında anaokulunda çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı katılımcılarla paylaştı; o karede yer alan ve dostlukları 61 yıldır süren 4 kişinin salonda bulunduğunu anlattı.

Program kapsamında 1960 ve 1970’li yıllara ait Bolu fotoğrafları ile mezunların okul yıllarına ait kareler, dönemin popüler şarkıları eşliğinde slayt gösterisi olarak sunuldu. Etkinlik, geçmişin anılması ve dostlukların pekişmesiyle son buldu.

