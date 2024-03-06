Aşk ve Nefret: İki Kadın Bir Erkek İçin Birbirine Girdi! Vahşet Dolu Yazışmalar Delil Sayıldı

Aşk Üçgeni Adliyeye Taşındı: Korkunç Mesajlar Delil Oldu

İstanbul Maltepe'de yaşanan olayda, boşanma aşamasındaki bir çiftin hikayesi adliyeye taşındı. 37 yaşındaki ev hanımı Kadriye S., eşiyle boşanma sürecinde olduğunu öğrenirken, eşinin sevgilisi Sevil K.'nin uzun süredir kendisine yönelik rahatsız edici mesajlar gönderdiğini iddia etti.





İddiaya göre, 35 yaşındaki Sevil K., Kadriye S.'yi cep telefonu aracılığıyla 3 ay boyunca tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Kadriye S., yaşadığı sıkıntıları polise şikayet ederek, Sevil K. hakkında adli süreç başlattı.

"Eşimin sevgilisi beni rahatsız ediyor" diyen Kadriye S., Sevil K.'nin sadece telefon üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya aracılığıyla da hakaret ve tehditler savurduğunu belirtti. Numarasını engellemesine rağmen rahatsız edilmeye devam edildiğini söyleyen Kadriye S., yaşadığı mağduriyeti gerekli mercilere ileterek adil bir süreç bekliyor.





Şikayetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevil K. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. İfadelerin alınmasının ardından olayın mahkemeye taşınması bekleniyor.



