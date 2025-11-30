Aşkale Karahasan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

Köyde tedirginlik ve önlem çağrısı

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Karahasan köyünde, aç kalan kurtlar sabah saatlerinde yerleşim alanına indi.

Köy sakinleri, evlerinin önünde besledikleri bir köpeğin kurtlar tarafından götürüldüğünü fark etti.

Köylüler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki vahşi hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ve bunun nedeniyle zaman zaman köylere kadar indiklerini belirtti.

Olay sonrası köyde tedirginlik yaşanırken, vatandaşlar özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olunması konusunda birbirlerini uyardı.

Köy halkı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tedbirlerin artırılmasını talep ediyor.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNE BAĞLI KARAHASAN KÖYÜ'NDE AÇ KALAN KURTLAR GECE SAATLERİNDE YERLEŞİM ALANINA İNDİ.