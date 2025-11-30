Aşkale Karahasan'da Aç Kalan Kurtlar Köye İndi

Erzurum Aşkale'ye bağlı Karahasan köyünde aç kalan kurtlar sabah yerleşim alanına inip bir köpeği götürdü; köylüler tedbir çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 15:27
Köyde tedirginlik ve önlem çağrısı

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Karahasan köyünde, aç kalan kurtlar sabah saatlerinde yerleşim alanına indi.

Köy sakinleri, evlerinin önünde besledikleri bir köpeğin kurtlar tarafından götürüldüğünü fark etti.

Köylüler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bölgedeki vahşi hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını ve bunun nedeniyle zaman zaman köylere kadar indiklerini belirtti.

Olay sonrası köyde tedirginlik yaşanırken, vatandaşlar özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olunması konusunda birbirlerini uyardı.

Köy halkı, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tedbirlerin artırılmasını talep ediyor.

