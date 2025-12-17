Aslanapa'ya Doğal Gaz Geldi: 304 Hane Aktif, 530 Proje Onaylı

Aslanapa'ya doğal gaz ulaştı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi uzun süredir beklenen doğal gaz hizmetine kavuştu. İlçe belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların tamamlandığı ve ilk etabın hizmete alındığı bildirildi.

Çalışma süreci ve onaylar

AK Partili Başkan Necati Kulik, göreve geldikleri günden itibaren Aslanapa'yı doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini ve projelerin hızlı şekilde hazırlandığını söyledi. Başkan Kulik, çalışmaların 16 Nisan 2025 tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından onaylandığını ve aynı tarihte lisansın verilmesiyle sürecin resmen başladığını belirtti.

Aboneler ve proje sayıları

Belediye yetkilileri, 7 Kasım 2025 tarihinde ilk aboneye gaz verilerek hizmetin başlatıldığını, şu anda ise 304 hanenin aktif olarak doğal gaz kullandığını açıkladı. Ayrıca toplam 530 projenin onaylandığı ve bu projelerin hızla tamamlandığı ifade edildi.

Konfor, güvenlik ve teşekkür

Başkan Kulik, doğal gazın ilçeye sağladığı konfora dikkat çekerek vatandaşların daha temiz ve güvenli yakıta kavuştuğunu, çevre açısından olumlu etkiler ile karbonmonoksit riskinin azaldığını söyledi. Kulik, emeği geçenlere teşekkür ederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve il başkanına şükranlarını sundu. Başkan, Aslanapa'nın daha güzel günlere ulaşacağına inandığını ifade etti.

