DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Aslanapa'ya Doğal Gaz Geldi: 304 Hane Aktif, 530 Proje Onaylı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi doğal gaza kavuştu; çalışmalar 16 Nisan 2025'te onaylandı, 7 Kasım 2025'te ilk aboneye verildi, 304 hane aktif.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:26
Aslanapa'ya Doğal Gaz Geldi: 304 Hane Aktif, 530 Proje Onaylı

Aslanapa'ya doğal gaz ulaştı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi uzun süredir beklenen doğal gaz hizmetine kavuştu. İlçe belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların tamamlandığı ve ilk etabın hizmete alındığı bildirildi.

Çalışma süreci ve onaylar

AK Partili Başkan Necati Kulik, göreve geldikleri günden itibaren Aslanapa'yı doğal gaza kavuşturmayı hedeflediklerini ve projelerin hızlı şekilde hazırlandığını söyledi. Başkan Kulik, çalışmaların 16 Nisan 2025 tarihinde Enerji Bakanlığı tarafından onaylandığını ve aynı tarihte lisansın verilmesiyle sürecin resmen başladığını belirtti.

Aboneler ve proje sayıları

Belediye yetkilileri, 7 Kasım 2025 tarihinde ilk aboneye gaz verilerek hizmetin başlatıldığını, şu anda ise 304 hanenin aktif olarak doğal gaz kullandığını açıkladı. Ayrıca toplam 530 projenin onaylandığı ve bu projelerin hızla tamamlandığı ifade edildi.

Konfor, güvenlik ve teşekkür

Başkan Kulik, doğal gazın ilçeye sağladığı konfora dikkat çekerek vatandaşların daha temiz ve güvenli yakıta kavuştuğunu, çevre açısından olumlu etkiler ile karbonmonoksit riskinin azaldığını söyledi. Kulik, emeği geçenlere teşekkür ederek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanlığı yetkilileri, milletvekilleri ve il başkanına şükranlarını sundu. Başkan, Aslanapa'nın daha güzel günlere ulaşacağına inandığını ifade etti.

KÜTAHYA'NIN ASLANAPA İLÇESİ, UZUN SÜREDİR BEKLENEN DOĞAL GAZ HİZMETİNE KAVUŞTU. ASLANAPA BELEDİYE...

KÜTAHYA'NIN ASLANAPA İLÇESİ, UZUN SÜREDİR BEKLENEN DOĞAL GAZ HİZMETİNE KAVUŞTU. ASLANAPA BELEDİYE BAŞKANI NECATİ KULİK, İLÇEDE DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI VE 304 ABONEYE GAZ VERİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

KÜTAHYA'NIN ASLANAPA İLÇESİ, UZUN SÜREDİR BEKLENEN DOĞAL GAZ HİZMETİNE KAVUŞTU. ASLANAPA BELEDİYE...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık