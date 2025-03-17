Asman Airlines'ın İlk Uluslararası Uçuşu Tacikistan'a Gerçekleşti

Kırgızistan'ın Asman Airlines'dan Tarihi Uçuş

Kırgızistan'da 2022 yılında kurulan ulusal havayolu şirketi Asman Airlines, ilk uluslararası uçuşunu Tacikistan'ın kuzeyindeki ikinci büyük şehir Hocent (Khujand)‘e gerçekleştirdi. Bu tarihi uçuş, geçtiğimiz yıl iki ülkede yaşanan sıkıntıların ardından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Önemli Bir Anlaşma Sonrası İlk Uçuş

Asman Airlines, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart 2023 tarihinde imzalanan sınır anlaşmasının ardından, Tacikistan'daki Soğd Bölgesi'nde bulunan Hocent Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşunu düzenledi. Kırgız hava yolunun gerçekleştirdiği bu uçuşta, hem yerli hem de uluslararası basın mensupları yer aldı.

Karşılama Töreni ve İyimser Mesajlar

Hocent Uluslararası Havalimanı’na inen uçağı, “su takı” ile karşılandı. Soğd Bölge Vali Yardımcısı Anvar Yakubi, Kırgız delegasyonuna hoş geldiniz diyerek, bu tarihi olayın öneminden bahsetti. Yakubi, iki ülkenin başkanlarının imzaladığı sınır anlaşmasının yeni bir dönemi başlattığını belirtti.

Ortak Kültürel ve Ekonomik İlişkiler

Yakubi, Kırgızistan ile ticaret, sanayi, inşaat ve turizm gibi alanlarda “kardeşçe” ilişkiler geliştirmek istediklerini vurguladı. Kırgızistan Sivil Havacılık Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Kanat Tölögönov ise, Tacikistan'da sıcak karşılanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sınır sorununu çözmek için gösterilen siyasi iradeyi övdü.

Şehir Gezisi ve Bölgenin Turist Potansiyeli

Bişkek-Hocent-Bişkek seferini kullanan yolcular için Hocent’te düzenlenen şehir turunda, Kayrakkum Barajı, Arbob Kültür Sarayı ve Hocent Kalesi gibi önemli yapılar ziyaret edildi. Soğd Pravda Gazetesi baş redaktörü İsokjon Zakirov, bölgenin yabancı turistler ve yatırımcılar için açık olduğunu ifade etti.

Gelecek Uçuş Planları

Asman Airlines Genel Müdürü Joldoşbek Aydaliyev, bu uçuşun önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, tatil sezonunda Kırgızistan’ın Issık Gölü’ne seferler düzenlemeyi planladıklarını kaydetti. Her iki ülke arasında ticaretin ve turizmin artırılması hedefleniyor.

Geçmişteki Uçuş Duraklamaları ve Yeniden Başlangıç

2021’de yaşanan sınır sorunları nedeniyle Kırgızistan, Tacikistan vatandaşlarının girişini sınırlamış ve uçuşlar durdurulmuştu. 13 Mart 2023 tarihindeki imza ile birlikte bu duraklamanın ardından önemli bir adım atıldı. İki ülke arasında yeniden uçuşların başlaması, gelecekteki ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırlayacağı düşünülüyor.

Kırgızistan'da geçen yıl kurulan ulusal hava yolu şirketi Asman Airlines ilk uluslararası uçuşunu, Tacikistan'ın kuzeyinde bulunan ülkenin ikinci büyük şehri Hocent'e (Khujand) gerçekleştirdi. Asman Airlines, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasının ardından Kırgızistan'a sınırı olan Tacikistan'daki Soğd Bölgesi'ndeki Hocent Uluslararası Havalimanı'na bir uçuş düzenledi.

Kırgızistan'da geçen yıl kurulan ulusal hava yolu şirketi Asman Airlines ilk uluslararası uçuşunu, Tacikistan'ın kuzeyinde bulunan ülkenin ikinci büyük şehri Hocent'e (Khujand) gerçekleştirdi. Asman Airlines, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasının ardından Kırgızistan'a sınırı olan Tacikistan'daki Soğd Bölgesi'ndeki Hocent Uluslararası Havalimanı'na bir uçuş düzenledi.