ASO, 62. Kuruluş Yılında Anıtkabir’i Ziyaret Etti

ASO Başkanı Seyit Ardıç liderliğindeki heyet, Ankara Sanayi Odası'nın 62’inci kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk bıraktı ve özel deftere not düştü.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:36
ASO Yönetimi Anıtkabir’de

Ankara Sanayi Odası, 62’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette ASO Başkanı Seyit Ardıç ile Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri yer aldı.

Ziyaretin Ayrıntıları

Heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek üzerinde 'Ankara Sanayi Odası' yazılı kırmızı beyaz çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Ardıç ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti. Burada ASO Başkanı Seyit Ardıç, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu notu düştü:

"Aziz Atatürk, ilkelerinin ve gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda 18 Kasım 1963’te kurulan Ankara Sanayi Odamızın 62’inci yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. En değerli mirasınız olan cumhuriyetimizin değerleriyle aydınlanan yolumuzda, sanayinin ülkemiz için değerini vurgulayan ‘Her yeni endüstri eseri, muhitine refah ve medeniyet ve bütün memlekete mutluluk ve kuvvet vermektedir’ sözlerinizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bini aşkın üyemizle aklın ve bilimin rehberliğinde ülkemizin kalkınmasına en güçlü katkıyı sunuyor, Ankaramızı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Emanetiniz emin ellerdedir. Minnet, özlem ve saygıyla"

Törenin ardından ASO heyeti Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi.

