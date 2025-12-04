Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' — Sürdürülebilirlik Sanata Dönüşüyor

Assan Alüminyum’un üretim hurdaları, 'Yeniden + Sanat' sergisinde Sanem Tufan ve Ada Uzundede tarafından sanata dönüştü. Sergi 8 Aralık 2025'e dek Galeri Selvin'de.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 12:19
Assan Alüminyum'da 'Yeniden + Sanat' sergisi: Hurda alüminyumdan kültürel anlatıya

Assan Alüminyum’un üretim tesislerinden çıkan hurda alüminyumlar, "Yeniden + Sanat" sergisinde genç sanatçılar Sanem Tufan ve Ada Uzundede tarafından sanat eserlerine dönüştü. Sergi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kavramlarını sanatsal bir dille buluşturarak ziyaretçiye farklı bir bakış sunuyor.

Sergi ve konsept

Kibar Holding çatısı altındaki Assan Alüminyum’un öncülüğünde hazırlanan sergi, üretim süreçlerinden çıkan hurdaları yalnızca malzeme olarak değil, kültürel ve estetik bir ifade aracı olarak yorumluyor. Eserler, Galeri Selvin’de 8 Aralık 2025 tarihine dek ziyarete açık olacak.

Sanatçıların yaklaşımları

Sanem Tufan, malzeme ile doğa arasındaki ilişkiyi vurgulayarak üretim sürecini şöyle anlattı: "Kendine has yapısı, işleniş ve biçimlendirme yöntemleriyle alüminyum, atölye sürecinde heykele dönüşürken formun olanaklarını farklı sınırlarda sorgulatan, duyumsamayı, direnci ve poetik vurguyu biçimde hedefleyen bir izleyişle oluşa geldi".

Ada Uzundede ise malzemenin tarihsel ve hafızasal boyutuna dikkat çekti: "Bu projede, unutulmuş hikâyeleri alüminyumun yeniden biçimlenebilir yapısıyla buluşturmak istedim. Malzemenin dönüşümü ile insan hafızasının yenilenmesi arasında güçlü bir bağ var".

Şirketin sürdürülebilirlik vizyonu

Assan Alüminyum, sergiyle birlikte sürdürülebilirlik yaklaşımını kültür-sanat alanına taşıdığını gösteriyor. Proje, alüminyumun yüzde 100 ve sonsuz kez dönüştürülebilir yapısından ilham alarak döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim ilkelerini sanat aracılığıyla görünür kılıyor.

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, iş birliğinin önemini şu sözlerle ifade etti: "Biz sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerimizde bütünsel bir dönüşüm anlayışıyla ele alıyoruz. Üretim süreçlerimizden çıkan hurdaların sanatsal bir form kazanması, alüminyumun teknik değerinin ötesine geçen kültürel gücünü de ortaya koyuyor".

Toplumsal boyut ve destek

Sergi aynı zamanda genç sanatçıların üretim alanlarını desteklemeyi hedefliyor. Endüstriyel bir sektörün sanat odaklı bir projeye imza atması, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil, toplumsal bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiyor. Projede kullanılan hurdaların heykel formlarına dönüşmesi, Assan Alüminyum’un "Geleceği tüketmeden üretmek" yaklaşımını kültür-sanat alanına taşıyor.

Sergi Bilgisi: "Yeniden + Sanat" — Galeri Selvin, 8 Aralık 2025'e dek ziyarete açık.

