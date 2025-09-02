ASSAN Group a Şok İddia: MKE ve TÜBİTAK ın Gizli Bilgileri Temin Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ASSAN Group sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, MKE ve TÜBİTAK a ait gizli tutulması gereken bilgileri temin ettikleri iddiası yer aldı. Şüpheliler FETÖ ile irtibat ve askeri casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Soruşturma kapsamında hazırlanan sevk yazısında, Öner ve Okumuş hakkında çok sayıda HTS kaydı, ByLock ilişki kayıtları ve mali incelemelere dayanan bulgulara yer verildi. Savcılık yazısında, Öner e ait GSM numarasının FETÖ yöneticileri Cemil Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Elde edilen iletişim ve mali izler

Yazıda, Öner in HTS kayıtlarında silahlı terör örgütü FETÖ üyeliği kaydı olan 113 farklı kişi ve 22 ByLock kullanıcısıyla 2025 yılına kadar irtibat kayıtlarının bulunduğu, MASAK raporlarında ise FETÖ den adli kaydı olan kişilerle yoğun para transferleri çıktığı ifade edildi. Ayrıca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan Mahmut G. nin Öner le ilgili beyanlarına da yer verildi.

MKE ve TÜBİTAK ekipman bilgileri iddiası

Sevk yazısına göre, Okumuş un 2018 2024 yılları arasında TÜBİTAK SAGE de enstitü müdürü olarak görev yapmasının ardından ASSAN da genel müdür olduğu, MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen pilot ölçekli C4 tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın ASSAN da bire bir aynısının üretildiği iddia edildi.

MKE tarafından gönderilen raporda, projenin uzun yıllar süren emek ve sermaye ile geliştirilen ürününün ASSAN a teknoloji transferi adı altında danışmanlık hizmetiyle sunulduğu, ASSAN ın MKE ye verilen 700 bin kilogramlık TNT tedarik ihalesini taahhüt ettiği şekilde yerine getirmemesi nedeniyle MKE nin gecikme cezası ödemek zorunda kaldığı ve temin edilemeyen mühimmat nedeniyle güvenlik zafiyetine yol açıldığı bildirildi. Raporda ayrıca ASSAN ile MKE arasında ticari bilgilerin transferine ilişkin dava bulunduğu ve ASSAN ın haksız bilgi transferini kabul ederek MKE ye tazminat ödediği kaydedildi.

Teknik çizimler ve personel geçişleri

ASSAN ın MKE den 4 ürün için 6 Eylül 2024 te talep ettiği teklif kapsamında gönderilen resimlerin incelenmesinde teknik çizimlerin yalnızca MKE de tanımlı, kapalı sistemde saklanan ve yetkililer tarafından erişilebilen çizimlerle bire bir aynı olduğu, Autocad ortamından doğrudan aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. 22 Ekim 2024 tarihli tutanakta ise eski MKE çalışanı ve halen ASSAN da çalışan Mesut A. nın, Nur S. isimli MKE çalışanından gizlilik içeren resimleri çekip göndermesini istediği ifade edildi.

Aynı belgelerde, daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığında proje subaylığı yapmış Ali A. isimli ASSAN çalışanının MKE üretim hakları ve barut fabrikası ile ilgili detay bilgileri almak için ara dönemlerde geldiği tespit edildi.

Eski MKE Başkanı ile mesajlaşmalar

Soruşturma dosyasında yer alan mesajlaşma kayıtlarında, eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan ile Emin Öner arasında mühimmat tedarik planı, fiyatlamalar ve MKE fiyatı KK hedef fiyatı ASSAN fiyatı başlıklı içeriklerin gizli kalması gereken belgelerin karşılıklı gönderimine dair mesajlaşmaların bulunduğu kaydedildi. TÜBİTAK tan dosyaya gönderilen yazılara da sevk yazısında atıf yapıldı.

Personel transferleri ve istihdam

Sevk yazısında, Okumuş un TÜBİTAK taki enstitü müdürlüğü döneminde TÜBİTAK SAGE den ayrılan 19 personelin ASSAN da işe başladığı, altı kişinin Öner le savunma sanayi alanında faaliyetli ASTECH AŞ yi kurdukları ve Okumuş un daha sonra ASSAN a geçtiği, ayrıca TÜBİTAK SAGE ye ait ürünlerin aynısını içeren ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar yapıldığının anlatıldığı belirtildi.

Diğer bulgular ve deliller

Soruşturma dosyasına Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca gönderilen raporda, eski ASSAN çalışanı olduğu anlaşılan Yasemin Ö., Abdül Samet A. ve ilişkili olduğu belirtilen Erdi E. hakkında firmalardan maddi değeri olan ödeme talep ettikleri bilgisi yer aldı. Okumuş un kullandığı şifreyi paylaşmadığı ve cep telefonunda önemli delillerin bulunabileceği değerlendirilerek bu hesaba da vurgu yapıldı.

Tutuklamalar ve soruşturmanın güncel durumu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Emin Öner ile Gürcan Okumuş 27 Ağustos ta gözaltına alındı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSF kayyum olarak atandı. Sulh ceza hakimliğince, Öner in FETÖ kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hileyle alma çalma suçlarından, Okumuş un ise devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hileyle alma çalma suçundan 31 Ağustos ta tutuklanmalarına karar verildi.

Savcılık soruşturması devam ediyor ve sevk yazısındaki iddialar dosyaya delil ve ifadelerle birlikte sunulmuş durumda.