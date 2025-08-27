ASSAN Group yöneticileri FETÖ ve 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirketin sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında yürütülen soruşturmada, bu kişilerin FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri tespit edildi.

Soruşturma ve suçlamalar

Açıklamada, şüphelilerin faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, Öner ile Okumuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından gözaltına alındıkları kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.