Asteğmen Kubilay ve Arkadaşları 94. Yılda Menemen'de Anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 94. yılı nedeniyle İzmir'in Menemen ilçesinde anlam dolu bir anma töreni gerçekleştirildi.

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Törenin Detayları

Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Tören mangası tarafından gerçekleştirilen saygı atışı, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Emre Çelik, Asteğmen Kubilay ile bekçiler Hasan ve Şevki'nin, Cumhuriyet'i ve inkılapları korumak adına canlarını feda ettiğini belirtti. Çelik, "Bizim için Kubilay olmak, vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, bilimi ve aklı rehber edinmek, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleriyle bayraklaşan vatan toprakları uğruna canını seve seve vermektir. Aziz şehitlerin koruduğumuz bu mukaddes emanetine yönelecek tüm saldırılar, bu ülkenin vatansever evlatlarının azim ve inanç dolu göğsüne çarpacak ve yok olacaktır." diyerek anlamlı bir mesaj verdi.

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, anıtın özel defterini imzaladı. Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.