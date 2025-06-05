AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen yolcular, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önünde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Yoğun talep nedeniyle otobüs firmaları ek seferler düzenlerken, güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.

AŞTİ'ye girişte yolcular, üst araması ve valiz kontrolü işlemlerinden geçiriliyor. Terminalde toplamda 250 güvenlik, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi hizmet veriyor.

Yollar Kalabalık, Gecikmeler Yaşanıyor

Bir otobüs firmasında uzun yol şoförü olarak görev yapan Abdullah Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle trafiğin diğer günlere göre çok daha yoğun olduğunu belirtti. Bektaş, sürücülerin dikkatli olmaları ve yeteri kadar dinlenmiş olmaları gerektiğini vurguladı. Bektaş, "Diğer günler yoğunluk yaşamıyoruz ama bayram nedeniyle kalabalık oluyor. Bugün 3 saat gecikmeli geldik." dedi.

Bilet Fiyatları Yüksek

Yolculardan Merve Gök, Ankara'da öğrenci olduğunu ve bayram tatili için İzmir'e gitme planı yaptığını söyledi. Biletini geçen hafta aldığını belirten Gök, "Fiyatlarda büyük bir artış var. O yüzden önceden almak bir şey değiştirmiyor. Bulmakta zorluk yaşayan arkadaşlarım oldu. Gidişte ve dönüşte normal fiyatlarla arasında 300 lira fark vardı. Biletleri erkenden almak lazım, yoksa yer bulmakta zorluk yaşanıyor ve rötar oluyor." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. AŞTİ'den seyahat edeceklerin taleplerinin karşılanması için otobüs firmaları ek sefer koyarken, güvenlik önlemleri de artırıldı. Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. AŞTİ'den seyahat edeceklerin taleplerinin karşılanması için otobüs firmaları ek sefer koyarken, güvenlik önlemleri de artırıldı. Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.