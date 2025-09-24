Astoria Grande Amasra'ya Demirledi — 904 Yolcu, 438 Mürettebat

Rusya'nın Soçi çıkışlı 'Astoria Grande' Amasra'ya 904 yolcu ve 438 mürettebatla demirledi; bazı yolcular Safranbolu'ya gitti, gemi akşam Samsun'a hareket edecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:23
Soçi çıkışlı kruvaziyer limana yanaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 904 yolcu ve 438 kişilik mürettebatla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den beri buraya 83. seferini gerçekleştirdi.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Yolcular, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın 24. seferini yapan geminin akşam Samsun'a gideceği öğrenildi.

