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Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Yılın Son Seferini Gerçekleştirdi

'Astoria Grande' kruvaziyeri, Amasra'ya 906 yolcu ile yılın son seferini yaptı ve tarihi yerleri keşfetmek için turistler limandan ayrıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:38
Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra'ya Yılın Son Seferini Gerçekleştirdi

Astoria Grande Amasra'ya Yılın Son Seferini Yaptı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Bartın'ın Amasra ilçesine yılın son seferini gerçekleştirdi.

Doğası ve denizi ile ünlü turizm merkezine, 906 yolcu ve 434 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, Amasra Limanı'na demirledi.

Yerel Yetkililer Tarafından Karşılama

Geminin 59'uncu seferinde yer alan yolcuları, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra'ya yılın son seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

Astoria Grande'nin Amasra ile İlişkisi

Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla, Amasra'ya ilk kez 3 Ağustos 2022'de gelen Astoria Grande kruvaziyeri, bugüne kadar ilçeye 47 bin 272 yolcu getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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