Astoria Grande Kruvaziyeri Sinop'a İlk Kez Ağırladı

Astoria Grande Kruvaziyeri Sinop’a Ulaştı

İzmir'in Çeşme Limanı’ndan yola çıkan Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop’a ulaştı. 1076 yolcusuyla Sinop Limanı’na demirleyen gemi, görkemli bir karşılama ile karşılandı.

Turizm Haremelenmesi Başladı

Sinop’un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret edecek olan yolcular, bir gün boyunca kenti keşfedecek. Yerel turizm acenteleri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, kruvaziyerin gelmesiyle Sinop’un turizm hareketliliğini artırma çabalarını sürdürüyor.

Ayrıca, Astoria Grande’nin, Sinop’un ardından Rusya’nın Soçi Limanı’na hareket edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu durum, Sinop’un uluslararası turizm açısından önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.

İzmir'in Çeşme Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı kruvaziyer "Astoria Grande", bu yıl ilk kez Sinop'a geldi.