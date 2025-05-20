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Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'deki Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek uzay yolculuğunu anlattı.

Yayın Tarihi: 20.05.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 18:04
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'deki Öğrencilerle Uzay Deneyimlerini Paylaştı

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencileriyle önemli bir etkinlikte bir araya geldi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen programda, Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu deneyimlerini ve bilim ile teknoloji alanındaki bilgi birikimini paylaştı.

Milli Uzay Programı ve Gelecek Hedefler

Atasever, Milli Uzay Programı çerçevesinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek çalışmalara dikkat çekerek, 10 önemli hedef belirlendiğini ifade etti. Atasever, "Uyguladığımız program bunun ilk aşamasıydı, insanlı uçuşu başarıyla tamamladık. Önemli hedeflerimiz var. Örneğin, aya yönelik bir hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda 2 farklı misyonla aya erişmeyi planlıyoruz," dedi.

Atasever, ayrıca bu misyonlar hakkında detaylar vererek, "Bununla ilgili bir 'sert iniş' misyonumuz var. Daha sonra bu sert iniş misyonumuzdan edindiğimiz tecrübelerle, aynı adımları takip ederek bir 'yumuşak iniş' misyonu gerçekleştirerek, her iki misyonda da kendi geliştirdiğimiz ekipmanlarla dünya ve ay arasındaki uzay boşluğuna yönelik bilgi birikimimizi artırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Sunumun ardından, öğrencilerden gelen sorulara yanıt veren Atasever, gençlerin uzay konusuna ilgisini artırmak adına büyük bir çaba sarf etti.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen programda Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir...

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Osmaniye'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen programda Atasever, öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

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