Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye 5 Milyar Dolar Destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türkiye'ye 5 Milyar Dolar Finansman Sağlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) arasında imzalanan mutabakat zaptı ile Türkiye'deki kamu projelerine üç yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık finansman sağlanacağı açıklandı. Bu önemli işbirliği, Suudi Arabistan'ın El Ula kentinde gerçekleşen bir toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AAYB Başkanı Jin Liqun tarafından belirlendi.

Mutabakatın Amacı ve Kapsamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AAYB ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla önemli bir adım atıldığı belirtilerek, bu mutabakat zaptı ile Türkiye ile AAYB arasındaki güçlü ortaklığın pekiştirileceği vurgulandı. Projelerin sürdürülebilir ve yeşil kalkınma odaklı olduğuna dikkat çekilirken, enerji, ulaştırma, reel sektör, ihracat finansmanı, sağlık ve su yönetimi gibi birçok alanda kalkınma projelerinin destekleneceği ifade edildi.

Özel Sektöre Ek Destek

Açıklamaya göre, kamu sektörüne sağlanacak finansmanın yanı sıra gelecekte özel sektör projeleri için de ek 5 milyar dolarlık finansman sağlanması öngörülüyor. Bu durum, reel sektör ve ihracatçılar için kaynak çeşitliliğini artıracak ve çeşitli sektörlerdeki alt ve üst yapı projelerine uygun koşullar sağlayacak.

Türkiye'nin Kalkınma Bankalarıyla İşbirliği

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürüttüğü işbirliğinin Türkiye'yi tercih edilen bir kalkınma ortağı haline getirdiği belirtilirken, AAYB sayesinde 2024 sonu itibarıyla çok taraflı kalkınma bankalarındaki aktif portföy büyüklüğünün 35 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu başarı, Türkiye'nin ekonomik programına duyulan güvenin önemli bir göstergesini yansıtıyor.

AAYB Hakkında

AAYB, merkezi Pekin'de bulunan 110 üyeli uluslararası bir finansal kuruluştur. Türkiye, bankanın toplam sermayesinin 2,6 milyar dolar ile %2,5'lik oy gücüne sahip 10. büyük hissedarıdır. 2018 yılından bu yana Türkiye'ye 5,5 milyar dolar finansman sağlayan AAYB, bu alanda Hindistan'ın ardından en fazla destek alan ikinci ülke konumundadır.