Bursa Kestel'de kamyon park halindeki hafif ticari araca çarptı, sürücü kaçtı

Vani Mehmet Mahallesi'ndeki çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Bursa'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak arasında dönüş yapmak isteyen kamyon sürücüsü dar alanda sıkışınca manevra yaparak dönüş almak istedi. Bu sırada park halindeki hafif ticari araca ağır zarar verdi.

Çarpma sonrası sürücü, müdahale etmeden yoluna devam etti. O anlar ise kameraya anbean yansıdı.

