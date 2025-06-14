Asya Kaplan Sivrisineğinde Virüs Negatif, Takip Sistemi Önerildi

Asya Kaplan Sivrisineğinde Virüs Negatif Bulundu

Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda Asya kaplan sivrisineğinde virüs pozitifliğine rastlanmadığını duyurdu.

Önemli Araştırmalar Devam Ediyor

Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan emen sivrisinekler ve keneler üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. 2010 yılından beri Avrupa ve Türkiye'de yayılmaya başlayan bu türün, birçok hastalığın taşıyıcısı olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, 2023 yılında Erciyes Üniversitesi'nin de dahil olduğu uluslararası bir ekip ile Edirne'den Ardahan'a kadar Karadeniz'e kıyısı olan illerde detaylı örneklemeler yapıldığını ifade etti.

Virüs Taramalarında Olumlu Sonuçlar

Yıldırım, 2023-2024 yıllarında mayıs ve eylül ayları arasında gerçekleştirilen örneklemlerde, Asya kaplan sivrisineklerinin bu bölgede yaygın olduğunu belirterek, herhangi bir virüs pozitifliği tespit edilmediğini bildirdi.

Kan emmiş ve yumurtlamaya hazır sivrisinekleri özel tuzaklarla taradıklarını söyleyen Yıldırım, zika virüsü, dang humması, Batı Nil virüsü gibi önemli patojenleri taşıma potansiyeline sahip olduklarını ancak belirlenen virüslerin pozitif çıkmadığını vurguladı.

Korunma Yöntemleri ve Yerel Yönetimlere Öneriler

Yerel yönetimlerin ilaçlama yapması gerektiğini belirten Yıldırım, ULV ilaçlama yönteminin bilimsel bir temel üzerine oturtulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bireylerin doğal koruyucu spreyler ve uzun kollu giysilerle zirai zararlılara karşı tedbir alabileceklerini belirtti.

Son olarak, çevre temizliğinin önemine değinen Yıldırım, su biriktiren plastik kapların ve diğer üreme alanlarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye'de Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin ardından iç kesimlerde de rastlanılan Asya kaplan sivrisineğinde yapılan virüs taramalarında pozitifliğe rastlanmadığını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye'de Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin ardından iç kesimlerde de rastlanılan Asya kaplan sivrisineğinde yapılan virüs taramalarında pozitifliğe rastlanmadığını bildirdi.