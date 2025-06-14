DOLAR
38,85 0%
EURO
44,87 0%
ALTIN
4.344,5 0%
BITCOIN
4.077.439,51 0,46%

Asya Kaplan Sivrisineğinde Virüs Negatif, Takip Sistemi Önerildi

Erciyes Üniversitesi, Asya kaplan sivrisineğinde virüs tespit edilmediğini açıkladı. Takip sisteminin önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:40
Asya Kaplan Sivrisineğinde Virüs Negatif, Takip Sistemi Önerildi

Asya Kaplan Sivrisineğinde Virüs Negatif Bulundu

Erciyes Üniversitesi Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye genelinde yapılan araştırmalar sonucunda Asya kaplan sivrisineğinde virüs pozitifliğine rastlanmadığını duyurdu.

Önemli Araştırmalar Devam Ediyor

Prof. Dr. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan emen sivrisinekler ve keneler üzerine kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. 2010 yılından beri Avrupa ve Türkiye'de yayılmaya başlayan bu türün, birçok hastalığın taşıyıcısı olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, 2023 yılında Erciyes Üniversitesi'nin de dahil olduğu uluslararası bir ekip ile Edirne'den Ardahan'a kadar Karadeniz'e kıyısı olan illerde detaylı örneklemeler yapıldığını ifade etti.

Virüs Taramalarında Olumlu Sonuçlar

Yıldırım, 2023-2024 yıllarında mayıs ve eylül ayları arasında gerçekleştirilen örneklemlerde, Asya kaplan sivrisineklerinin bu bölgede yaygın olduğunu belirterek, herhangi bir virüs pozitifliği tespit edilmediğini bildirdi.

Kan emmiş ve yumurtlamaya hazır sivrisinekleri özel tuzaklarla taradıklarını söyleyen Yıldırım, zika virüsü, dang humması, Batı Nil virüsü gibi önemli patojenleri taşıma potansiyeline sahip olduklarını ancak belirlenen virüslerin pozitif çıkmadığını vurguladı.

Korunma Yöntemleri ve Yerel Yönetimlere Öneriler

Yerel yönetimlerin ilaçlama yapması gerektiğini belirten Yıldırım, ULV ilaçlama yönteminin bilimsel bir temel üzerine oturtulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bireylerin doğal koruyucu spreyler ve uzun kollu giysilerle zirai zararlılara karşı tedbir alabileceklerini belirtti.

Son olarak, çevre temizliğinin önemine değinen Yıldırım, su biriktiren plastik kapların ve diğer üreme alanlarının düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve...

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye'de Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin ardından iç kesimlerde de rastlanılan Asya kaplan sivrisineğinde yapılan virüs taramalarında pozitifliğe rastlanmadığını bildirdi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve...

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Alparslan Yıldırım, Türkiye'de Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin ardından iç kesimlerde de rastlanılan Asya kaplan sivrisineğinde yapılan virüs taramalarında pozitifliğe rastlanmadığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Otomobil Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
2
TÜRÇEV'den Eko-Okullar Programı'na Yeşil Bayrak Ödülü
3
Esenler'de Kanseri Yenen Selim İçin Balon Uçurma Etkinliği Düzenlendi
4
Gaziantep'te 500 Yıllık Mağara Kafede Ziyaretçi Akını
5
Tekirdağ'da Şah Kartal ve Leylek Yavrularına Önemli Halkalama Projesi
6
Erzincan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Gaziantep'te Köprüden Düşen Araçta 6 Kişi Yaralandı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi

Gaziantep’te Yeni Sosyal Konut Projesi İçin Başvurular Başlıyor!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 5.000 TL Asker Adaylarına Destek

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi