Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulu'nda Medya Sektörünün Geleceği Tartışılıyor

Asya-Pasifik Yayın Birliği Genel Kurulunda Medya Geleceği Tartışılıyor

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, medya sektörünün karşılaştığı engelleri ele alacaklarını ve Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin (ABU) geleceği için önemli kararlar almayı hedeflediklerini belirtti.

Dünyanın en büyük yayıncılar birliği olan ABU, "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" teması altında TRT'nin ev sahipliğinde 61. Genel Kurul ve Bağlantılı Toplantıları düzenleniyor.

TRT açıklamasında, yaklaşık 3,5 milyar izleyiciye hitap eden ve 65 ülkeden 230 üyesi bulunan ABU'nun 61. Genel Kurulu'nun üçüncü gününde, TRT Genel Müdürü Sobacı önderliğinde ABU Başkanlık Toplantısı ve Yönetim Kurulu toplantıları yapıldığı bildirildi.

Bu toplantılarda ABU'nun 3 yıllık eylem planı ve stratejileri görüşülmekte. ABU Genel Sekreteri Ahmed Nadeem ve Başkan Yardımcısı Inoue Tatsuhiko da TRT'ye yapılan ev sahipliği için teşekkür ettiklerini dile getirdi ve bu görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

Önemli Gelişmeler ve Etkinlikler

Toplantının üçüncü gününde ayrıca "Teknik Komite Toplantısı", "Spor Grubu Toplantısı" ve "Herkes için Yayıncılık Forumu" gibi etkinlikler düzenlendi.

Endonezya ve Moğolistan ile yapılan ikili görüşmelerde ise Türkiye ile bu ülkeler arasındaki işbirliği olanakları değerlendirildi.

ABU TV Şarkı Festivali

ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları kapsamında ABU TV Şarkı Festivali de gerçekleştirilecek. Festival, 11 ülkeden sanatçıların katılımıyla saat 20.00'de İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek ve TRT Müzik ekranlarından canlı izlenebilecek.

Ayrıca, 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek 61. ABU Resmi Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Sobacı ve ABU Genel Sekreteri Nadeem'in konuşmalarıyla başlayacak. Törende yapay zeka ve dijital teknolojilerin yayıncılık üzerindeki etkileri tartışılacak.

Aynı gün, ABU Ödülleri Dağıtım Töreni'nde Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin televizyon, radyo ve dijital medya alanlarında 15 dalda açtığı yarışmanın kazananlarına ödüller verilecek.

Dünyanın en büyük yayıncılık birliği olan Asya-Pasifik Yayın Birliği'nin, TRT'nin ev sahipliğinde "Yapay Zeka, Yayıncılık ve Toplum" temasıyla düzenlenen 61. ABU Genel Kurulu ve Bağlantılı Toplantıları devam ediyor. Toplantı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı (ortada) başkanlığında gerçekleştirildi.