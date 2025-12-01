Atakum'da 225 aileye evde bakım desteği

Atakum Belediyesi Evde Destek Birimi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlar için sunduğu evde destek hizmetlerini genişleterek kent sınırları içindeki 225 ailenin yaşamına dokunmaya devam ediyor.

Hizmet kapsamı ve uzman ekip

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı birim, psikolojik destek, kişisel bakım, ev temizliği ve kuaförlük gibi hizmetlerin yanına artık fizyoterapi hizmetini de ekledi. Hizmetten yararlanmak üzere daha önce Atakum Belediyesine başvuran vatandaşlar; psikolog, fizyoterapist, kuaför ve sağlık görevlisi gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış personelden ihtiyaç duydukları desteği alıyor.

Teknik ekip, psikolojik danışmanlık, ev temizliği, kişisel bakım ve teknik desteğin yanı sıra fizyoterapi sağlayarak birçok ailenin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Birim, daha fazla aileye ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Başkan Türkel: "İşimiz gücümüz Atakum"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, hizmetten yararlanan aile sayısını artıracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Sosyal belediyecilik çalışmalarımıza hız kazandırdık. Atakum’da daha fazla ailemize destek olmak için teknik ekibimizle kesintisiz çalışma sürdürüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, ‘İşimiz gücümüz Atakum’. Atakum Belediyesi olarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız. Evde Destek Birimimiz uzman kadrosu ile dayanışmamızı Atakum’un her noktasında göstermeye ve ailelerimizin yanında olmaya devam edecek"

