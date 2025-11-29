Atakum'da Mahalle Tepkisiyle Baz İstasyonu Kaldırıldı

Samsun Atakum Denizevleri Mahallesi'nde mahallelinin itirazı üzerine sahile kurulan baz istasyonu vinçle sökülerek kaldırıldı; muhtar Dursun Yiğit teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:43
Atakum'da Mahalle Tepkisiyle Baz İstasyonu Kaldırıldı

Atakum'da Mahalle Tepkisiyle Baz İstasyonu Kaldırıldı

Denizevleri Mahallesi'nde kurulan istasyon söküldü

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde, özel bir şirket tarafından GSM operatörlerine kiralamak üzere evlerin karşısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisi sonucu kaldırıldı.

Vatandaşlar istasyonun radyasyon yaydığı ve sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle itiraz etti. Park, yürüyüş yolu, yeşil alan ve konutlara çok yakın olduğunu belirten mahalle sakinleri, tesisin farklı bir noktaya taşınmasını talep etmişti.

Tepkiler üzerine firma, vinç yardımıyla istasyonu sökerek bölgeden götürdü. Baz istasyonu kaldırıldı açıklaması mahallede sevinçle karşılandı.

Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Mahallemizde kurulan baz istasyonu şu anda kaldırılmış bulunuyor. Bize destek veren, emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

