Atakum'da Mahalle Tepkisiyle Baz İstasyonu Kaldırıldı

Denizevleri Mahallesi'nde kurulan istasyon söküldü

Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi sahilinde, özel bir şirket tarafından GSM operatörlerine kiralamak üzere evlerin karşısına kurulan baz istasyonu, mahalle sakinlerinin tepkisi sonucu kaldırıldı.

Vatandaşlar istasyonun radyasyon yaydığı ve sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle itiraz etti. Park, yürüyüş yolu, yeşil alan ve konutlara çok yakın olduğunu belirten mahalle sakinleri, tesisin farklı bir noktaya taşınmasını talep etmişti.

Tepkiler üzerine firma, vinç yardımıyla istasyonu sökerek bölgeden götürdü. Baz istasyonu kaldırıldı açıklaması mahallede sevinçle karşılandı.

Denizevleri Mahalle Muhtarı Dursun Yiğit, "Mahallemizde kurulan baz istasyonu şu anda kaldırılmış bulunuyor. Bize destek veren, emeği geçen tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

