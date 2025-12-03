Atakum’da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ikamette çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirdi; zanlı S.T. (66) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:34
Samsun'da düzenlenen operasyonda Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada çeşitli ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyon detayları

Aramada ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet havalı tüfek bulunuyor. Ayrıca 15 adet 7x65 tabanca fişeği, 17 adet 9x19 tabanca fişeği, 114 adet tüfek kartuşu, 18 adet kurusıkı fişeği ve 2 paket havalı tüfek saçması ele geçirildi.

Gözaltı

Olayla ilgili olarak zanlı S.T. (66) gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

