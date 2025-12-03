Atakum’da ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir ikamete baskın düzenledi. Yapılan aramada çeşitli ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Operasyon detayları

Aramada ele geçirilenler arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet havalı tüfek bulunuyor. Ayrıca 15 adet 7x65 tabanca fişeği, 17 adet 9x19 tabanca fişeği, 114 adet tüfek kartuşu, 18 adet kurusıkı fişeği ve 2 paket havalı tüfek saçması ele geçirildi.

Gözaltı

Olayla ilgili olarak zanlı S.T. (66) gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı.

