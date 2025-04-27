DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 0%
BITCOIN
3.611.337,58 0,14%

Atama Bekleyen Öğretmenlerden Ulus'ta Basın Açıklaması

Atama bekleyen öğretmenler, alım yetersizliğine dikkat çekmek için Ulus Zafer Anıtı önünde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 18:36
Atama Bekleyen Öğretmenlerden Ulus'ta Basın Açıklaması

Atama Bekleyen Öğretmenler Ulus'ta Toplandı

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, yetersiz alımları protesto etmek amacıyla Ulus Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek vererek, sorunlarına dikkat çekti.

Yüksek Sayıda Bekleyen Öğretmen Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, atama bekleyen öğretmen sayısının 1 milyona yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Özçağdaş, mülakat süreçleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştirilerde bulundu ve emekli edilen öğretmen sayısının eşdeğeri kadar yeni atama yapılmadığını vurguladı.

Ücretli Öğretmen Sorunu

Özçağdaş, Türkiye genelinde 100 bine yakın ücretli öğretmen bulunduğunu belirterek, 100 bin yeni atamaya ihtiyaç olduğunu savundu. Ayrıca, ilköğretimde branş öğretmenleri ve rehberlik öğretmenlerine daha fazla yer açılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Atanamayan Öğretmenlere Destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı da Bakan Tekin'e seslenerek, atanamayan öğretmenlerin toplumun gözbebeği olduğunu ifade etti. Taşçı, "Cumhuriyet okulları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme misyonunu yeniden kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Öğretmensiz okul, öğretmensiz sınıf bırakmayacağız," dedi.

Ek Atama Çağrısı

Ek atama talep eden Taşçı, gelecek nesli şekillendirmekle görevlendirilen öğretmenlerin saygınlık ve yaşam standartları için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı...

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı...

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Aydın Sultanhisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü
3
Mardin'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
4
İstanbul'da Ulusal Marmara Depremi Tatbikatı Gerçekleştirildi
5
Bakan Göktaş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı Ziyaret Etti
6
Motokros Tutkunları Adana'da Kıyasıya Yarıştı
7
Bender Abbas Limanı'ndaki Patlamada Can Kaybı 40'a Yükseldi

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor