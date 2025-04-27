Atama Bekleyen Öğretmenlerden Ulus'ta Basın Açıklaması

Atama Bekleyen Öğretmenler Ulus'ta Toplandı

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, yetersiz alımları protesto etmek amacıyla Ulus Zafer Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek vererek, sorunlarına dikkat çekti.

Yüksek Sayıda Bekleyen Öğretmen Var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, atama bekleyen öğretmen sayısının 1 milyona yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Özçağdaş, mülakat süreçleriyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştirilerde bulundu ve emekli edilen öğretmen sayısının eşdeğeri kadar yeni atama yapılmadığını vurguladı.

Ücretli Öğretmen Sorunu

Özçağdaş, Türkiye genelinde 100 bine yakın ücretli öğretmen bulunduğunu belirterek, 100 bin yeni atamaya ihtiyaç olduğunu savundu. Ayrıca, ilköğretimde branş öğretmenleri ve rehberlik öğretmenlerine daha fazla yer açılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Atanamayan Öğretmenlere Destek

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı da Bakan Tekin'e seslenerek, atanamayan öğretmenlerin toplumun gözbebeği olduğunu ifade etti. Taşçı, "Cumhuriyet okulları fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme misyonunu yeniden kazanana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Öğretmensiz okul, öğretmensiz sınıf bırakmayacağız," dedi.

Ek Atama Çağrısı

Ek atama talep eden Taşçı, gelecek nesli şekillendirmekle görevlendirilen öğretmenlerin saygınlık ve yaşam standartları için mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Başkentte atama bekleyen bazı öğretmenler, alımların yetersiz olduğu gerekçesiyle Ulus Zafer Anıtı önünde açıklama yaptı. Öğretmenlere, çeşitli sendikalar ve bazı siyasi parti temsilcileri de destek verdi.