Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: İki yeni bakan yardımcısı göreve başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bazı atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst düzey yönetici değişiklikleri yapıldı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: İki yeni bakan yardımcısı göreve başlıyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı değişikliği oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Yavuz Selim Kıran, Bakan Yardımcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in görevine son verildi. Yüksek'in yerine Prof. Dr. Semih Ekercin atandı. Ekercin, daha önce Haliç Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

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