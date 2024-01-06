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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: İki yeni bakan yardımcısı göreve başlıyor

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: İki yeni bakan yardımcısı göreve başlıyor Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bazı atama ve görevden alma işlemleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında üst düzey yönetici değişiklikleri yapıldı.