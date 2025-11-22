Ataşehir Belediyesi 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı İmzalamaya Hazırlanıyor

Ataşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamından eşit, özgür ve güvenli yararlanmasını sağlamak amacıyla Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi CEMR tarafından geliştirilen 'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı imzalamaya hazırlanıyor. İmza töreni 24 Kasım Pazartesi günü Ataşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanında düzenlenecek.

Şartın amacı ve uluslararası çerçeve

2006 yılında CEMR tarafından hayata geçirilen bu Şart, yerel ve bölgesel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut adımlar atmasını hedefleyen hem siyasi bir belge hem de uygulamaya dönük bir araç niteliği taşıyor. CEMR, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı UCLG'nin Avrupa bölge örgütü olarak 41 ülkeden 60 ulusal birlik aracılığıyla 150 binden fazla belediyeyi temsil ediyor. Türkiye'de muhatap kurum ise Türkiye Belediyeler Birliği. Türkiye genelinde bugüne dek 87 belediye Şart'ı imzaladı.

Ataşehir'de eşitlik vizyonu ve yerel veriler

Ataşehir'de kayıtlı nüfus 414 bin 966 olup, bunun 212 bin 327'sini kadınlar oluşturuyor. Belediye, imzayla kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları engelleri azaltmayı, hizmetlere eşit erişimi sağlamayı ve adil politikaları kurumsal yapıya dahil etmeyi amaçlıyor.

Geniş katılımlı imza töreni

İmza töreni, Ataşehir'in kadın odaklı vizyonunu yansıtacak şekilde geniş bir kadın temsiliyetine ev sahipliği yapacak. Törene Ataşehir'in 17 mahallesinden kadın temsilciler, kadın muhtarlar, Ataşehir Belediyesi'nde çalışan kadın müdürler, kadın belediye başkanları, kadın milletvekilleri, İstanbul 1. Bölge'den İBB kadın meclis üyeleri, CHP kadın örgütleri ve sivil toplumdan kadın temsilciler katılacak. Bu katılım, belediyenin eşitlik politikasının yalnızca kurumsal değil, toplumsal bir irade olduğuna işaret edecek.

'Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı' İmza Töreni 24 Kasım Pazartesi günü saat 11.00'de Ataşehir Belediyesi Başkanlık Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.

