Ataşehir Belediyesi'nde Grev Kararı Alındı

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile Ataşehir Belediyesi arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine grev kararı alındı ve bu karar belediye binasına asıldı.

İşçiler Belediye Önünde Toplandı

Belediye önünde toplanan işçiler, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Ataşehir Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu kalabalık bir grup halinde sloganlar attı.

Sendika Başkanından Açıklama

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, basın açıklamasında, uzun süredir yürütülen görüşmelerin netice vermediğini belirtti. Değirmenci, "İstanbul'daki tüm işçi arkadaşlarımız ile birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Grev kararını asıp işimize döneceğiz. 6 Kasım'a kadar görüşmelerin yapılmasını talep ediyoruz," dedi.

Ücret Talepleri Yetersiz Bulundu

DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Örgütlenme Sekreteri Heybetullah Kızgın, grev bildirisini kamuoyuyla paylaştı ve son dört aydır yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yetersiz kaldığını ifade etti. Kızgın, "İşverenin sunduğu ücret teklifleri taleplerimizden çok uzak ve bu durum emekçileri zor duruma sokmuştur," şeklinde konuştu.

Ekonomik Zorluklar ve Yaşam Koşulları

Kızgın, özellikle artan kira bedellerine dikkat çekerek, "Bir işçi olarak geçinmekte zorlanıyoruz. Belediye işçileri 20-25 bin lira maaşlarla geçim sağlamakta zorlanmaktadır," ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından grev kararı resmi olarak belediyenin kapısına asıldı.