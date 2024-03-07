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Ataşehir'de 8. kattan düşerek hayatını kaybeeden Şeyda Yılmaz'ın davasında flaş gelişme

İstanbul Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8. katından düşerek vefat eden Şeyda Yılmaz davasında 2 sanık hakkında beraat kararı çıktı.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 13:25
Ataşehir'de 8. kattan düşerek hayatını kaybeeden Şeyda Yılmaz'ın davasında flaş gelişme

Ataşehir'de lüks bir rezidansın 8. katından 17 Eylül 2020 tarihinde düşerek hayatını kaybeden kamu görevlisi Şeyda Yılmaz'ın (48) ölümüne ilişkin haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 33 yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Muhammed Demir, Emre Ateş ve taraf avukatları katıldı.

Savcı müeebet istedi, mahkeme beraat verdi

Cumhuriyet Savcısı'nın mütalaasında, sanıkların mağdul Şeyda Yılmaz ile restoranda tanıştıkları, daha sonra sanık Muhammed Demir’in evine gittikleri, asansörde cinsel saldırıda bulundukları, mağdurun kaçmaya çalıştığı sırada intihar ettiği iddia edildi. Savcı, sanıkların 'Kasten öldürme', 'Cinsel saldırı', ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet hapis ve 28 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme heyeti, suçların sabit olmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdi.

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