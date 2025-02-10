Ataşehir'de Apartman Yangını: 1 Ölü

Ataşehir'de Yangın Felaketi

Ataşehir, Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak'ta bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 46 yaşındaki Bahar Koçkarova yaşamını yitirdi.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Daireye giren ekipler, bedensel engelli olduğu öğrenilen Özbekistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Koçkarova'nın cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.