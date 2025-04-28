Ataşehir'de Silah Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Ataşehir'de Silah Ticareti İddiasıyla Yakalama

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli İ.G. (32) tutuklandı.

Uzun Süreli Takip Sonrası Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Ataşehir'de silah ticareti yaptığı belirlenen İ.G.'yi takip etmeye başladı.

10 günlük izleme ve saha analizleri sonucu, şüphelinin Ümraniye Altınşehir'deki ikametinden plakası olmayan bir motosikletle akşam saatlerinde ayrıldığı ve Yukarı Dudullu'da bir depoya girdiği belirlendi. Şüphelinin sabah saatlerine kadar bu depoda kaldığı tespit edildi.

Operasyon ve Ele Geçirilen Silahlar

Güvenlik önlemleri altında 24 Nisan'da belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda, İ.G. yakalandı. Yapılan aramalarda 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgüsü ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüpheli İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Ataşehir'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin depo olarak kullandığı mekanda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgüsü, çok sayıda icra mili, yay, pim ve hidrolik kollu manivela ele geçirildi.

Ataşehir'de, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin depo olarak kullandığı mekanda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgüsü, çok sayıda icra mili, yay, pim ve hidrolik kollu manivela ele geçirildi.