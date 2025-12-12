DOLAR
Japonya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

Aomori açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi; Aomori, Iwate, Miyagi ve Hokkaido'nun Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 07:06
Japonya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı

Japonya'da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem yeniden paniğe yol açtı. Yetkililer, kıyı bölgelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Depremin detayları

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sarsıntının yerel saatle 11:44'te, 20 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido'nun Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı verildi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşılması çağrısında bulunarak, 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyardı.

Önceki büyük sarsıntı

Japonya, 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, o sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceği konusunda hazırlıklı olunması uyarısında bulunmuştu.

Japonya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana...

Japonya’da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

