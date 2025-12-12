Japonya'da 6.7 Büyüklüğünde Deprem ve Tsunami Uyarısı

Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı

Japonya'da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem yeniden paniğe yol açtı. Yetkililer, kıyı bölgelerinde dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Depremin detayları

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sarsıntının yerel saatle 11:44'te, 20 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Depremin ardından Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido'nun Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı verildi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşılması çağrısında bulunarak, 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyardı.

Önceki büyük sarsıntı

Japonya, 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, o sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceği konusunda hazırlıklı olunması uyarısında bulunmuştu.

