Hannover'de 2 günde 3 camiye saldırı: Duvarlara 'IDF' yazıldı

Hannover'de İki Günde Üç Camiye Saldırı

Almanya'nın Hannover kentinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki gün içinde üç camiye saldırı gerçekleştirildi. Olaylarda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı (IGMG)'ne bağlı camiler hedef alındı.

Saldırılarda DİTİB İlim İrfan Camisi'nin camları kırıldı. Ayrıca DİTİB Hannover Merkez Camisi ile IGMG Ayasofya Camii'nin dış cephelerine sprey boya ile İsrail'i destekleyen yazılar yazıldı ve duvarlara İsrail Silahlı Kuvvetleri’nin kısaltması olan IDF ifadesi işlendi.

Dernekler ve yetkililerden yapılan başvurular

Saldırıların ardından cami dernekleri güvenlik güçleriyle irtibata geçerek fail veya faillerin bulunmasını talep etti. Türk resmi makamları da Türk cami ve derneklerinin güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde girişimde bulundu.

Siyasi tepki ve soruşturma

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Hannover’de iki günde üç ibadethaneye yapılan İslam düşmanı ve ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yetkililer ibadethanelerin güvenliğini sağlamalı ve failleri derhal adalete teslim etmelidir” ifadelerini kullandı.

Hannover'de camilere yönelik saldırılara ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

