Atasever: IAC 2026 ile TEKNOFEST'te 'Uzay Vatan' Doğabilir

ZEYNEP DUYAR - Astronot Tuva Cihangir Atasever, TEKNOFEST İstanbul'un son gününde AA muhabirine konuştu.

TEKNOFEST büyüyor, genç ilgisi artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda son gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Atasever, 8 yılda 13 kez düzenlenen TEKNOFEST'lere ilginin arttığını ve özellikle genç yaş grubundaki katılımcıların kendisini mutlu ettiğini söyledi. ROKETSAN'da mühendis olarak çalıştığı dönemde TEKNOFEST'e katıldığını, üzerinde çalıştığı uydu fırlatma aracı projesini anlattığını belirtti.

"O zamandan bu yana alanda sergilediğimiz sistemlerin kapasiteleri ve etkinlik alanı genişledi. Her yıl organizasyon komitesi TEKNOFEST'i icra ederken birtakım yenilikler getiriyor. Şampiyonlar Çadırı kurulmuş vaziyette. Bütün farklı yarışmalarda derece alan şampiyonlar oralarda geliştirdikleri yeni nesil roketleri, insansız hava araçlarını 'hyperloop' araçlarını vesaire sergileme imkanı buluyor. Atmosferi gerçekten çok güzel."

IAC 2026 etkisi ve 'TEKNOFEST Uzay Vatan' öngörüsü

Atasever, savunma sanayisi ve teknoloji firmalarının yeni ürün, teknoloji ve servisler sunduğunu, katılımcıların böylece Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin nerede olduğunu görebildiğini ifade etti. TEKNOFEST'in adının "havacılık ve uzay" festivali olduğunu ve havacılık teknolojileri alanında çok sayıda sistem, ürün ve firma görüldüğünü vurguladı.

Gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek dünyanın en büyük uzay konferansı IAC 2026'nın çalışmalarına erken başlandığını söyleyen Atasever, gençleri konferansa davet ettiklerini belirtti. "Antalya'daki etkinliğe katılacak genç arkadaşlarımız dünyanın her tarafından gelen uzay firmaları ve ajanslarının yetkilileriyle tanışma fırsatı bulacaklar. Onlarca astronotla temas edip, onların tecrübelerini dinleme şansını elde edecekler. Uzaya karşı ilgileri artacak. Bu artan ilgi TEKNOFEST kuşağının uzay teknolojilerini de benimseyip yeni nesil start-up'lar ortaya koymasına, kendi girişimlerini çıkartmasına vesile olacaktır diye ümit ediyorum." dedi.

Atasever, "Gelecek yıl Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı IAC 2026 Uzay Konferansı'nın bir yan etkisi olarak TEKNOFEST'te önümüzdeki yıllarda çok daha fazla uzay firmasını görmeye başlayacağımızı tahmin ediyorum. Bizim yürüttüğümüz faaliyetlerin de etkisiyle tıpkı TEKNOFEST Mavi Vatan'ın düzenlendiği gibi, önümüzdeki yıllarda uzay teknolojileri odaklı 'TEKNOFEST Uzay Vatan' festivali de yapılabilir." ifadelerini kullandı.

