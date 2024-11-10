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Atatürk, 86. Anma Yılında Özbekistan'da Kayıt Altına Alındı

Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Özbekistan'ın Taşkent kentinde düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:07
Atatürk, 86. Anma Yılında Özbekistan'da Kayıt Altına Alındı

Büyük Önder Atatürk, Özbekistan'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen anlamlı bir törenle anıldı.

Anma Töreni Detayları

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen anma töreninde, yerel saatle 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, Büyükelçilik'teki Türk bayrağı yarıya indirilerek İstiklal Marşı okundu.

İlgili törene, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı. Törende konuşan Büyükelçi Olgan Bekar, ata yurdu ve kardeş ülke Özbekistan'da Büyük Önder Atatürk'ü anmak için bir araya geldiklerini belirtti ve "Onun büyüklüğünü her geçen gün daha iyi anlıyoruz." şeklinde ifade etti.

Atatürk'ün Mirası

Bekar, Atatürk’ün mücadeleleri sonucunda modern bir devletin ortaya çıkışına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, bu değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anarak, onların mirasının büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı.

Ayrıca, Taşkent Büyükelçiliği 2. Katibi Yudum Kutlu da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86....

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinde düzenlenen anma töreninde, Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

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