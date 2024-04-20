Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden kişiye gözaltı

Diyarbakır Sur ilçesinde gerçekleştirilen belediye başkanlığı mazbata töreni sonrasında, U.G. isimli bir şahsın, makam odasında bulunan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarına hakaret ettiği ifade edildi. Yaşanan olay sonrasında, İçişleri Bakanı Yerlikaya, müfettiş görevlendirildiğini, Adalet Bakanı Tunç ise adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya dair güncel bir gelişmeyi paylaştı. Olay hakkında başlatılan soruşturma sonucunda Yerlikaya, U.G. isimli şahsın gözaltına alınmış olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan U.G.’nin Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik olarak hakaret içeren sözler sarf etmiş olduğunu ifade etti.