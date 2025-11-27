Atatürk Havalimanı'nda 9 bin 200 araç teslimata hazır

Apronda sıralanan sıfır araçlar yarın teslim edilecek

Atatürk Havalimanı apronunda, güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı göze çarptı. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek olan 9 bin 200 yeni araç apronda simetrik bir şekilde sıralandı.

Araçların düzenlenişi ve yerleşimi dron ile kayda alınırken, binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti. Görüntüler, araçların teslimata hazır olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Sıfır araçlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle güvenlik birimlerine teslim edilecek. Teslimatla birlikte teşkilatların hizmet ve destek kapasitesinde artış hedefleniyor.

