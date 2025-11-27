Atatürk Havalimanı'nda 9 bin 200 araç teslimata hazır

Atatürk Havalimanı apronunda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik için tahsis edilen 9 bin 200 yeni araç sıralandı; teslim töreni yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:27
Atatürk Havalimanı'nda 9 bin 200 araç teslimata hazır

Atatürk Havalimanı'nda 9 bin 200 araç teslimata hazır

Apronda sıralanan sıfır araçlar yarın teslim edilecek

Atatürk Havalimanı apronunda, güvenlik birimlerine tahsis edilen binlerce hizmet ve destek aracı göze çarptı. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatına verilecek olan 9 bin 200 yeni araç apronda simetrik bir şekilde sıralandı.

Araçların düzenlenişi ve yerleşimi dron ile kayda alınırken, binlerce aracın ortasında oluşturulan Türk bayrağı motifi dikkat çekti. Görüntüler, araçların teslimata hazır olduğunu açık biçimde ortaya koydu.

Sıfır araçlar, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle güvenlik birimlerine teslim edilecek. Teslimatla birlikte teşkilatların hizmet ve destek kapasitesinde artış hedefleniyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA TESLİME HAZIR BİNLERCE ARAÇ TEK KAREDE GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA TESLİME HAZIR BİNLERCE ARAÇ TEK KAREDE GÖRÜNTÜLENDİ

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA TESLİME HAZIR BİNLERCE ARAÇ TEK KAREDE GÖRÜNTÜLENDİ

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu
5
İnegöl'de Devrilen Traktör: 2 Kişi Yaralandı
6
Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi
7
Boyabat’ta 'İlçemizi Tanıyalım' Projesi: İlkokul Öğrencileri İlçeyi Keşfetti

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?