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'Atatürk Trabzon'da' Belgeselinin İlk Gösterimi Gerçekleşti

Trabzon'da 'Atatürk Trabzon'da' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Belgesel, Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve mirasını anlatıyor.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 23:05
'Atatürk Trabzon'da' Belgeselinin İlk Gösterimi Gerçekleşti

'Atatürk Trabzon'da' Belgeselinin İlk Gösterimi Gerçekleşti

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya öncülüğünde hazırlanan 'Atatürk Trabzon'da' belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Etkinlik, Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleştirildi.

Belgesel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyareti sırasında malvarlığını Türk milletine armağan etme vasiyetini hikaye ediyor. Tarihçi ve araştırmacıların anlatımlarıyla zenginleştirilen bu belgeselin yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı üstlenirken, proje danışmanlığını ise Veysel Usta yürütüyor.

Gösterim öncesi konuşma yapan Ahmet Kaya, belediye başkanı olur olmaz bu belgeselin yapımına karar verdiklerini belirtti. Kaya, belgeselin hazırlık sürecine dair bilgi vererek, "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon'umuzu 3 defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924, ikinci ziyaretleri 1930, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti, yani dün, bugün 11 Haziran. 88 yıl önce Atatürk, mal varlığını Soğuksu'daki Atatürk Köşkü'nde Türk milletine bağışlamıştır." diye konuştu.

Kaya, bu tarihi bilginin herkes tarafından bilinmesini istediklerini vurguladı. Ayrıca belgeselin, Trabzon’un farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturulacağını belirterek, "Belgeselimize emek, katkı, destek veren değerli bilim insanlarına, Trabzon'un yetiştirdiği saygın tarihçimiz Veysel Usta'ya, Sunay Akın'a, Sinan Meydan'a teşekkür ediyorum. Bu belgeseli Tarihe bir not olarak düştüğümüzü düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, dev ekranda 'Atatürk Trabzon'da' belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da"...

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gösterim öncesi konuşma yaptı.

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da"...

Trabzon'da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın öncülüğünde hazırlanan "Atatürk Trabzon'da" belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, gösterim öncesi konuşma yaptı.

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