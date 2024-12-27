Atatürk'ün Ankara'yı Ziyaretinin 105. Yılı: Atatürk Garnizon Koşusu Gerçekleşti

Atatürk Garnizon Koşusu Gerçekleştirildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla, anlamlı bir etkinlik olarak Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi. Koşu, Kara Harp Okulu'ndan başlayarak Anıtkabir'e kadar sürdü.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kara Harp Okulu'ndan Anıtkabir'e kadar Atatürk Garnizon Koşusu ve müteakiben Anıtkabir'de çelenk koyma töreni gerçekleştirildi." denildi.

Koşuya Dair Görüntüler Paylaşıldı

Paylaşımda, koşu ile Anıtkabir'deki törene ilişkin görüntülere de yer verildi. Etkinlik, Atatürk'ün hatırasını yaşatmak ve genç kuşaklara anlatmak amacıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.