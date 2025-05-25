Atatürk'ün Havza'ya Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk'ün Havza'ya Gelişinin 106. Yılı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıktığı izinde, ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yılı coşkuyla kutlandı.

Kutlamaların Başlangıcı

İlçedeki kutlamalar, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Resmi Tören Programı

Çelenk sunma töreninin ardından, İlçe Stadı'ndaki kutlama programına geçildi. Buradaki etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlendi. TCG Anadolu gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a, oradan da Havza'ya getirilen bayrak, gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Önemli Konuşmalar

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza'nın Milli Mücadele'deki rolüne dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları burada başlamıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Bu tarihi, bugün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişlerinin 106. yılını heyecanla kutlamaktayız. Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 106 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir." şeklinde konuştu.

Eğlenceler ve Etkinlikler

Daha sonra, tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Müze Ziyareti

Tören sonrası, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ve diğer protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar ve gençler, Gazi Mustafa Kemal'in ilçede kullandığı evi ziyaret ederek Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı. İlçe Stadı'ndaki kutlama programında tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı. İlçe Stadı'ndaki kutlama programında tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.