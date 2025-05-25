DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.162.546,1 1,37%

Atatürk'ün Havza'ya Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yılı, coşkuyla kutlandı. Törenlerde, Milli Mücadele'nin önemi bir kez daha vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 16:13
Atatürk'ün Havza'ya Gelişinin 106. Yıldönümü Kutlandı

Atatürk'ün Havza'ya Gelişinin 106. Yılı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıktığı izinde, ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yılı coşkuyla kutlandı.

Kutlamaların Başlangıcı

İlçedeki kutlamalar, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Resmi Tören Programı

Çelenk sunma töreninin ardından, İlçe Stadı'ndaki kutlama programına geçildi. Buradaki etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlendi. TCG Anadolu gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a, oradan da Havza'ya getirilen bayrak, gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Önemli Konuşmalar

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza'nın Milli Mücadele'deki rolüne dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları burada başlamıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Bu tarihi, bugün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Murat İkiz de, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişlerinin 106. yılını heyecanla kutlamaktayız. Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 106 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir." şeklinde konuştu.

Eğlenceler ve Etkinlikler

Daha sonra, tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Müze Ziyareti

Tören sonrası, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç ve diğer protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlar ve gençler, Gazi Mustafa Kemal'in ilçede kullandığı evi ziyaret ederek Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da...

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı. İlçe Stadı'ndaki kutlama programında tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da...

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı. İlçe Stadı'ndaki kutlama programında tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarı Çiçeklerle Bezenen Keşiş Gölü, Van'ın Doğa Cenneti Olmaya Devam Ediyor
2
Balıkesir'de Zincir Üretim Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Erzurum'da Çiftlerden 25.05.2025'te Nikah Yoğunluğu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Teşkilatına Seslendi
5
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: 'Dünyanın Barışa İhtiyacı Var'
6
Mersin ve Osmaniye'de 25.05.2025'te Evlenecek Çiftlere Büyük İlgi
7
İstanbul Nikah Salonlarında 25.05.2025 Yoğunluğu

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!