Atatürk'ün Kars'a Gelişinin 101. Yılı Törenlerle Anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı törenlerle anıldı; valilik önündeki seremoninin ardından kültür salonunda etkinlikler yapıldı, aşıklar Gazze saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:21
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'a gelişinin 101. yılı, kentte düzenlenen törenlerle anıldı. Etkinlikler, valilik binası önündeki anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Tören, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda devam etti; programda şiir dinletileri ve halk oyunları gösterileri yer aldı.

Başkan Ötüken Senger'in Değerlendirmesi

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Kars ziyaretinin, basit bir protokol ziyareti olmaktan öte, bir devlet vizyonunun ve stratejik bilincin sahaya yansıması olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kars'ı, yalnızca coğrafi bir sınır noktası olarak değil, aynı zamanda Milli Mücadele'nin doğudaki sembol şehri olarak değerlendirdiğini anlatan Senger, Bu bağlamda Kars, yalnızca bir şehir değil bir iradenin, bir direnişin ve bir hafızanın taşıyıcısıdır. 1920’lerde Sarıkamış'tan Posof'a uzanan bu kadim coğrafya, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ama en çok da Türk milletinin bağımsızlık aşkına tanıklık etmiştir. Cumhuriyetin inşa süreci, yalnızca siyasi bir dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal bir uyanıştır. Bu uyanışın temel taşları, yerel halkın yeni rejime olan inancı ve sahiplenmesiyle mümkün olmuştur. Atatürk'ün Kars'a gelişi sırasında halkın gösterdiği teveccüh, sadece bir lideri karşılama coşkusu değil, Cumhuriyet fikrine duyulan samimi bağlılığın bir tezahürüdür.

Konuşmanın ardından şiirler okundu ve Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Programda sahne alan Karslı aşıklar ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sazlı-sözlü protesto etti.

