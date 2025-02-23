Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 90. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Marmaris'e Gelişi Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla özel bir tören düzenlendi.

Etkinlik, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Belediye Başkanı Acar Ünlü, anıta çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü yaptı. Konuşma sonrasında, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenmiş yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş yaptı.

Bu anlamlı etkinlik, Atatürk'ün ulaştığı hedeflerin ve bıraktığı mirasın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.