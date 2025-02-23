Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 90. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Marmaris'e gelişinin 90. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 16:13
Atatürk'ün Marmaris'e Gelişinin 90. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Atatürk'ün Marmaris'e Gelişi Anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla özel bir tören düzenlendi.

Etkinlik, Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törende önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Belediye Başkanı Acar Ünlü, anıta çelenk sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahu Hetman Ortaokulu Müdür Yardımcısı Özge Tütüncü yaptı. Konuşma sonrasında, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenmiş yelkenli yatlar ve Sahil Güvenlik botları siren çalarak körfezde geçiş yaptı.

Bu anlamlı etkinlik, Atatürk'ün ulaştığı hedeflerin ve bıraktığı mirasın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü...

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Muğla'nın Marmaris ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Üniversitesi'nde Eğitime Kar Engeli
2
Çin'den Trump'ın Yatırım Kısıtlamalarına Sert Tepki
3
Konya'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Kadın Tutuklandı
4
Bingöl'de Kalça Kırığı: 14 Yaşındaki Çocuk Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yükseköğretim Reformu Açıklaması
6
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
7
Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 339'a Ulaştı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi