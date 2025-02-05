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Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 91. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı, vatan sevgisi ve bağımsızlık vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 12:22
Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 91. Yıl Dönümü Kutlandı

Atatürk'ün Niğde'ye Gelişinin 91. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 91. yıl dönümü törenle kutlandı. Etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen anlam dolu bir törenle başladı.

Çelenk Sunumu ve Saygı Duruşu

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuşmasında milli mücadele yıllarında bağımsızlık ateşinin yurdun her köşesinde yandığını, Niğdelilerin de bu anlamda büyük bir destek sunduğunu vurguladı.

Niğdeli Vatanseverler

Başkan Özdemir, “Niğdelilerin vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiğini” ifade ederek, “Atatürk'ün kentimize ziyareti, bu fedakarlığın takdir edilişinin bir sembolüdür. 5 Şubat 1934'ün hatırasını yaşatmak, o günün ruhunu gelecek nesillere aktarmak, hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Sergi Açılışı ve Program

Etkinlik, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Burada, Atatürk'ün Niğde'ye gelişi ve eski Niğde fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı. Törende, Vali Vekili Resul Özdemir ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Valilik Şeref Defteri'ni de imzaladı.

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