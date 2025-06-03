Atatürk Üniversitesi'nde 'Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler' Konferansı Gerçekleşti

Atatürk Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılı Konferansı

Atatürk Üniversitesi, yükseköğretimin Türkiye Yüzyılı vizyonundaki etkisini tartışmak amacıyla "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu bir konferans düzenledi. Konferans, Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Konferansın açılışında konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun yükseköğretim alanında yeni bir kalkınma anlayışını beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, üniversitelerin bu süreçte öncü rol oynaması gerektiğini vurguladı:

"Türkiye Yüzyılı, bilimde, teknolojide ve kültürde küresel ölçekte söz sahibi olma iddiasını taşımaktadır. Üniversitelerimiz sadece akademik bilgi üretmekle kalmamalı, aynı zamanda girişimcilik, yenilikçilik, toplumsal fayda ve küresel işbirlikleri gibi alanlarda da aktif bir rol üstlenmelidir."

Malkoç'un Vizyonu

Eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da konferansta Türkiye'nin son 20 yılda katettiği gelişmelerden ve üniversitelerin stratejik rolünden bahsetti. Malkoç, üniversitelerin topluma yalnızca akademik anlamda değil, sosyal katkılarıyla da öne çıkması gerektiğini belirtti:

"Üniversitelerin yenilikçi, üretken ve çözüm odaklı yapılar haline gelmesi, Türkiye'nin küresel arenada güçlü bir aktör olmasını sağlayacaktır."

Katılımcılar ve Etkinlik Sonrası Ziyaret

Konferansa, önceki dönem Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın sonunda katılımcılar, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi'ni ziyaret etti ve üniversitenin doğa ve yaşam bilimleri alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atatürk Üniversitesi'nde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükseköğretimin etkisinin ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konferansta konuşma yaptı.

Atatürk Üniversitesi'nde, Türkiye Yüzyılı vizyonunda yükseköğretimin etkisinin ele alındığı "Türkiye Yüzyılı ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, konferansta konuşma yaptı.