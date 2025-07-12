Atatürk Üniversitesinde 'Fıtratın Korunması ve Aile' Konferansı

Erzurum'da İslam Alimleri Vakfı tarafından düzenlenen "Fıtratın Korunması ve Aile" başlıklı program, büyük ilgi gördü. Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları adı altındaki etkinlik, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleştirildi ve program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Toplumun Temeli Aile

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açılış konuşmasında aile yapısının toplum için önemine vurgu yaparak, "Toplumun mayası olan aileyi, bilimin ve inancın ışığında konuşmak üzere misafirlerimizi ağırlamaktan mutluyuz." dedi. Hacımüftüoğlu, programın akademik çalıştay olmasının yanı sıra insanlığın özüne bir yolculuk olduğunu belirtti.

Aileyi Korumak İçin Düşünce Paylaşımı

Hacımüftüoğlu, modernitenin ve dijitalizmin tehditleri altında olan ailelerin korunmasına dair çağrıda bulundu. "Biliniz ki çatısı sevgiyle örtülmüş bir yuvada, hiçbir çocuk yetim, hiçbir eş yalnız, hiçbir yaşlı kimsesiz değildir. İşte bu çalıştay, aileyi yeniden konuşmaya, bozulmuş bağları onarmaya ve merhamet medeniyetimizi hatırlamaya bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

İnsana Verilen Değer

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, aileye dair eğitim ve öğretim faaliyetlerinde nihai hedeflerinin insan olduğu ve ailenin korunmasının öneminden bahsetti. "Devletimiz bu yılı 'Aile Yılı' ilan etti, bu münasebetle 5. bölge toplantımızın başlığını 'fıtratla aile' olarak seçtik. Nihai hedefimiz insanı mutlu kılmaktır." diyerek bilimselliğin ve aile yapısının önemine dikkat çekti.

Panelde Önemli Konular Ele Alındı

Programda düzenlenen panelde, alanında uzman akademisyenler tarafından "İdeal Bir Aile Açısından Aile İçi Hiyerarşi", "Ergenlik Yönetimi", "İdeal Ailede Çocuk Ebeveyn İlişkisi" gibi konular tartışıldı. Panel, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu moderatörlüğünde iki oturumda gerçekleştirildi.

Geniş Katılımla Gerçekleşen Etkinlik

Programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse gibi pek çok önemli isim ve akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müftüleri ve vatandaşlar yer aldı.

Bu etkinlik, aile yapısını güçlendirmek ve insanlığın ruhsal değerlerine yeniden yön vermek adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Erzurum'da İslam Alimleri Vakfınca Atatürk Üniversitesi'nde "Fıtratın Korunması ve Aile" başlığı altında "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programı düzenlendi.

Erzurum'da İslam Alimleri Vakfınca Atatürk Üniversitesi'nde "Fıtratın Korunması ve Aile" başlığı altında "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programı düzenlendi.