Ateş kuşları 19 bin 170 saat havada: 162 bin 514 ton suyla yangınlara müdahale

MEHMET CAN TOPTAŞ - Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterindeki hava araçları, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir mesai yürüttü. AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, ekipler 7 gün 24 saat 'yeşil vatan'ı korumak için sahada görev yaptı.

Hava gücü, filo ve altyapı

OGM ekiplerinin yangınlarla mücadelede kullandığı araç ve personel arasında 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel bulunuyor. Erken müdahale ve gözetleme için ülke genelinde 184'ü akıllı olmak üzere 776 yangın kulesi hizmet veriyor. Su kaynaklarına uzak bölgelerde araç ve helikopterlerin su alabileceği 4 bin 796 yangın havuzu ve göleti ile ilgili altyapı hazır durumda.

Sahip olunan kule ve İHA'lar sayesinde ülke genelindeki yangınlardan 2 dakika içinde haber alınabiliyor.

Yılbaşından 22 Ağustos'a kadar hava faaliyetleri

Yılbaşından 22 Ağustos'a kadar uçak, helikopter ve İHA'lar toplam 19 bin 170 saat uçuş yaptı. Bu dönemde uçaklar 4 bin 240 saat havada kalarak 7 bin 193 sorti gerçekleştirdi ve 26 bin 886 ton su attı. Helikopterler 10 bin 593 saat uçuş, 44 bin 217 sorti ve 135 bin 628 ton su atımı yaptı. Gözlem amaçlı kullanılan İHA'lar ise 4 bin 337 saat görev yaptı. Uçak ve helikopterler toplamda 51 bin 410 sorti ile 162 bin 514 ton su attı.

Yılbaşından bu yana toplamda 5 bin 399 orman yangını meydana geldi; bunların 2 bin 311'i ormanlık, 3 bin 88'i orman dışı alandaydı. Söz konusu yangınlarda 69 bin hektar orman alanı zarar gördü.

Haziran itibariyle yoğun dönem verileri

Orman yangınlarının yoğunlaştığı haziran ayından itibaren 1713'ü ormanlık, 2 bin 408'i orman dışı olmak üzere 4 bin 121 yangınla mücadele edildi. Bu dönemde uçaklar 3 bin 824 saat uçuş yapıp 6 bin 939 sorti ile yangınlara 26 bin 88 ton su attı. Helikopterler 9 bin 906 saat uçuş, 43 bin 349 sorti ve 133 bin 425 ton su atımı gerçekleştirirken İHA'lar 3 bin 973 saat görev yaptı.

Böylece hazirandan bugüne kadar hava araçları toplam 17 bin 703 saat havada kaldı; uçak ve helikopterler 50 bin 288 sorti ile 159 bin 513 ton su attı.