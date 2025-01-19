Ateşkes Sonrası Gazze'de Yakınlarını Arayanlar: Acı ve Umut İç İçe

Ateşkes sonrası Gazze'de hayat, durgun ama umut dolu bir ortamda devam ediyor. Filistinli Seha Fayiz, "Ateşkes sonrası duygularım karmakarışık; suskun bir mutluluk, çok fazla acı var. Ailesinden birini ya da tamamını kaybedenlerin üzüntüsü çok fazla" sözleriyle bu durumu özetliyor.

İsrail ordusunun 15 aydan fazladır sürdürdüğü yoğun bombardımanların ardından, Gazze Şeridi'nde bugün başlayan ateşkes, halk tarafından buruk bir sevinçle karşılandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar sonucunda, Gazze'de on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yerinden edildiği bildiriliyor.

Ateşkesin Türkiye saati ile 12.15'te duyurulmasının ardından, Gazze halkı moloz yığınları arasında kaybettikleri yakınlarının cenazelerini aramakta. Savaşın yarattığı yıkım ve felaketin boyutu, Filistinlilerin gözünde tarifsiz bir travmaya neden oldu. Molozlarla kaplı, çorak hale gelen yerleşim alanları, insanların sakaldıkları yerlerde nelere tanıklık ettiklerini gözler önüne seriyor.

Yerel belediye ekipleri, ateşkesin ardından şehri toparlamak için çalışmalara başladı. Molozların kaldırılması ve yolların açılması için adımlar atılırken, güvenlik için İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler de bölgeye konuşlandırıldı. Ayrıca yardım malzemeleri taşıyan tırlar çeşitli kapılardan Gazze'ye giriş yapmaya başladı.

Öte yandan, esir takasıyla serbest bırakılacak kişilerin yakınları, sabırla bekleyişlerini sürdürüyor. Çocuklarının ve aile üyelerinin durumuna dair belirsizlik, endişeleri daha da artırmakta. Birçok aile, haber almak umuduyla zor günler geçiriyor.

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkesin akıbeti, bölgedeki gelişmeleri derinden etkileyecek olabilir. Şu ana kadar, Gazze'de 46,913 Filistinli hayatını kaybetti; bu ölülerin sayısı artmaya devam etmekte. Enkaz altında binlerce kişinin hala mahsur kaldığı belirtiliyor.