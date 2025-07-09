Atık Su Deşarjı, BASKİ'ye 6 Milyon Lira Ceza Getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ)'ye 6 milyon 687 bin lira ceza uygulandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 24 çevre laboratuvarı ile birlikte toplamda 50 denetim ekibi tarafından 23 Haziran'da başlatılan denetimlerde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağmur suyu tahliye hattında inceleme gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denize deşarj edilen sudan alınan numunelerin analiz sonucu, söz konusu atık suyun arıtılmamış kentsel atık su olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 3 Temmuz'daki takip denetiminde de bu deşarjın devam ettiği belirlenmiştir. Bu nedenlerle BASKİ'ye Çevre Kanunu çerçevesinde ceza verilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde, kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) 6 milyon 687 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında yaptığı denetimlerde, kentsel atık suyu arıtmadan denize deşarj eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) 6 milyon 687 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.