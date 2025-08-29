DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48,12 0,05%
ALTIN
4.561,6 -1,2%
BITCOIN
4.436.501,63 3,65%

Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

Atina'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı; Büyükelçi Çağatay Erciyes önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 22:56
Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve hükümet yetkilileri, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmada öne çıkan mesajlar

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilcilere gönderdiği bayram mesajını okudu. Erciyes, 30 Ağustos Zaferi'nin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine katkısını vurguladı.

Türk-Yunan ilişkilerine de değinen Erciyes, ilişkilerde oluşan pozitif iklimin ekonomi, ticaret, turizm ve kültür başta olmak üzere birçok alanda somut sonuçlar doğurduğunu; bu ivmenin korunmasının iki ülkenin yararına olacağını ve tüm temel meselelerin çözümüne zemin hazırlayacağını belirtti.

Veriler ve karşılıklı ilişkiler

Erciyes, 2024 yılında 1,2 milyon Türk vatandaşının Yunanistan'ı ziyaret ettiğini, 700 binden fazla Yunan vatandaşının ise Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı. Karşılıklı ticaret hacminin 6,2 milyar dolar'ı aştığını ve bu verilerin 2025'te de artmaya devam ettiğini ifade etti.

Gerilimlerin aşılması ve diyalog çağrısı

Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihli Atina ziyareti sırasında Kathimerini gazetesine verdiği röportajdaki sözleri hatırlatarak, "Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman ve hasım olarak görmediği, komşularıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu bulunmadığı" ifadesine dikkat çekti. Erciyes, Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik temelsiz korkuların, saplantıların ve yanlış algıların aşılması gerektiğini vurguladı.

Erciyes, iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı, samimi ve anlamlı bir diyalogla çözülebileceğini; Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini, tarihten husumet değil dostluk çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes (sağda), konuşma yaptı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASSAN Group yöneticileri FETÖ ve 'askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı
2
Moskova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
3
İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos
4
Tokluca Mahallesi'nde Eski Eşyalarla Donatılan Sınıf: Nostalji ve Eğitim Bir Arada
5
Moritanya Açıklarında Tekne Faciası: 69 Düzensiz Göçmen Öldü
6
Pezeşkiyan: İsrail ve ABD İran'ı 'parçalayıp yok etmeyi' hedefliyor
7
Kocaeli Dilovası'nda Lastik Patlaması Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı