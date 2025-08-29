Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Etkinlik ve katılımcılar

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri ve hükümet yetkilileri, Büyükelçilik ve Başkonsolosluk çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmada öne çıkan mesajlar

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış temsilcilere gönderdiği bayram mesajını okudu. Erciyes, 30 Ağustos Zaferi'nin Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine katkısını vurguladı.

Türk-Yunan ilişkilerine de değinen Erciyes, ilişkilerde oluşan pozitif iklimin ekonomi, ticaret, turizm ve kültür başta olmak üzere birçok alanda somut sonuçlar doğurduğunu; bu ivmenin korunmasının iki ülkenin yararına olacağını ve tüm temel meselelerin çözümüne zemin hazırlayacağını belirtti.

Veriler ve karşılıklı ilişkiler

Erciyes, 2024 yılında 1,2 milyon Türk vatandaşının Yunanistan'ı ziyaret ettiğini, 700 binden fazla Yunan vatandaşının ise Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktardı. Karşılıklı ticaret hacminin 6,2 milyar dolar'ı aştığını ve bu verilerin 2025'te de artmaya devam ettiğini ifade etti.

Gerilimlerin aşılması ve diyalog çağrısı

Büyükelçi Erciyes, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık 2023 tarihli Atina ziyareti sırasında Kathimerini gazetesine verdiği röportajdaki sözleri hatırlatarak, "Türkiye'nin komşu Yunanistan'ı hiçbir zaman düşman ve hasım olarak görmediği, komşularıyla çözemeyeceği hiçbir sorunu bulunmadığı" ifadesine dikkat çekti. Erciyes, Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik temelsiz korkuların, saplantıların ve yanlış algıların aşılması gerektiğini vurguladı.

Erciyes, iki ülke arasındaki tüm temel meselelerin uluslararası hukuka ve iyi komşuluğa dayalı, samimi ve anlamlı bir diyalogla çözülebileceğini; Türkiye'nin meşru, hayati hak ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini, tarihten husumet değil dostluk çıkarılması gerektiğini ifade etti.

