Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Coşkuyla Tanıtıldı

Atina'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Rüzgarı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, geleneksel Türk kahvaltısının tanıtıldığı özel bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelek'in ev sahipliğinde, konsolosluk rezidansında gerçekleştirilen bu etkinlik, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında yapıldı.

Birbirinden Lezzetli İkramlar

Türk ve Yunan konukların ağırlandığı etkinlikte, zeytin, peynir, reçel, menemen, börek, tahin, bal, domates, salatalık, yumurta, sucuk, simit ve kuru kayısı gibi geleneksel Türk kahvaltısının vazgeçilmez öğeleriyle dolu bir masa hazırlandı. Konuklar, bu zengin çeşitlerin yanı sıra, demleme Türk çayını da deneyimleme fırsatını yakaladı.

Kahvaltının Anlamı

Başkonsolos Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kahvaltı Günü çerçevesinde Türk kahvaltısını tanıttıklarını vurgulayarak, "Kahvaltı Türkler için sadece karın doyurmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sosyalleşme, bir araya gelme, bütün duygu ve düşüncelerini paylaşmak için de önemli bir vesile" dedi. Civelek, misafirlerle bu deneyimi paylaştıklarından dolayı büyük mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Konukların Yorumları

Etkinlikte yer alan yazar Hrisa Spiropulu, Türkiye'ye birçok kez seyahat ettiğini belirterek, "Türk kahvaltısı mükemmel. Çok zengin ve bu beni ilk andan beri çok etkilemiştir" dedi. Spiropulu, özellikle Ordu'nun mutfağına hayran kaldığını ve burada tadı damağında kalan çorbaları ile sarmaların özlemini çektiğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'ye dair anıların genellikle bu lezzetler ve kokularla ilişkili olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, geleneksel Türk kahvaltısının tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelek'in ev sahipliğinde, konsolosluk rezidansında, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısı ikram edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, geleneksel Türk kahvaltısının tanıtıldığı bir etkinlik düzenledi. Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelek'in ev sahipliğinde, konsolosluk rezidansında, Dünya Kahvaltı Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısı ikram edildi.