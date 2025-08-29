Atina'da Sağlıkçılar Nasır Hastanesi Saldırısını Protesto Etti

Atina'da sağlık sektörü çalışanları, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırılarını protesto etti. Eylem, sağlık sendikalarının ortak çağrısıyla Atina Büyükelçiliği önünde gerçekleştirildi.

Eylemin Detayları

Eylemciler, hem İsrail'in Filistin'e yönelik genel saldırılarını hem de Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırıları hedef aldı. Katılımcılar, Filistin bayrakları taşıdı ve "Katliamı şimdi durdurun. Katil İsrail devleti ile işbirliğine hayır" yazılı pankartlar açtı.

Protestocular sık sık Filistin'e özgürlük sloganları attı. Bazı sağlık çalışanları ise saldırılara dikkat çekmek amacıyla sembolik olarak kırmızı boya sürülmüş doktor önlüğüyle eyleme katıldı.

İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği 3 saldırıda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.